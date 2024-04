Lazio, Vecino a Sky: "Serve tempo, ma ci sono state cose positive"

TUTTOmercatoWEB.com

Matias Vecino, nel post gara di Juve-Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della squadra e la sconfitta: “Normale che quando arriva un nuovo tecnico ha le sue idee da mettere in campo, penso che abbiamo tutto per fare bene. È normale, siamo insieme da pochi giorni. L’altro giorno abbiamo fatto una bella partita e anche oggi il primo tempo. Il gol loro, il primo, ci ha spaccato un po’ e la Juve è una squadra che quando si abbassa e parte è difficile da fermare. Abbiamo affrontato una squadra forte, c’è da dire anche questo. Col tempo miglioreremo. Qual è il cambio più netto dalla precedente gestione? Difendere più a uomo, prima eravamo abituati a guardare la palla e a fare più movimenti in zona soprattutto con i difensori. Ci vuole tempo, ma ho visto cose buone pure oggi soprattutto nel primo tempo. Ci è mancato essere più pericolosi, ma come ho detto loro quando difendono bassi è difficile trovare spazi”.

“Approccio diverso della partita ha creato confusione? Per essere perfetti ci vuole tempo, allenamenti e partite. Ci sono state cose positive per il poco tempo che abbiamo lavorato insieme e con i tanti cambiamenti, ma penso che abbiamo anche i giocatori per fare bene”.

