Lazio - Venezia, esordio speciale per Zaccagni: in campo con Thiago - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

È ufficialmente iniziata la stagione 2024/25 anche per la Lazio, impegnata all'Olimpico col Venezia. Una partita speciale per Mattia Zaccagni che ha esordito con la dieci sulle spalle e con la fascia da capitano, sarà lui a guidare la squadra in questa annata. Il suo ingresso sul campo prima del calcio d'inizio è stato reso ancor più emozionante dalla presenza del piccolo Thiago al suo fianco, che lo ha accompagnato mano nella mano come anticipato dalla moglie, Chiara Nasti, attraverso una storia su Instagram.

