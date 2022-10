Lazio Women - San Marino Academy, dove vedere il match in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Domenica si torna a Formello. La Lazio Women, dopo le grandi prove fuori casa in Friuli Venezia-Giulia e in Umbria (Tavagnacco e Ternana), deve dimostrare il suo valore anche tra le mura amiche. Nell'unica partita casalinga, la prima di campionato con il Brescia, è arrivato un pareggio. Catini e le ragazze vogliono raddrizzare la rotta. Il secondo posto in solitaria dà fiducia e permette di lavorare in serenità. Il 16 ottobre alle 15:00 al 'Fersini' arriva il San Marino Academy, ottave a tre punti di distanza. Il match sarà disponibile, in tv e in streaming, sull'app di DAZN che da poco ha acquistato Eleven Sport.