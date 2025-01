Lazio Women, Visentin: "Continuiamo cosi! Andremo a Torino con..." - VIDEO

La Lazio Women torna a vincere anche in casa battendo la Fiorentina 2 a 0. Al triplice fischio, ai microfoni dei cronisti presenti, Noemi Visentin, autrice del primo gol, ha commentato a caldo la vittoria. Le parole dell'attaccante: "Stiamo raccogliendo adesso quello che abbiamo fatto in tutta la stagione e abbiamo cercato delle vittorie che sono arrivate una dopo l’altra, siamo contentissime e cerchiamo di continuare così. Sicuramente dobbiamo sempre migliorarci, in ogni partita che abbiamo perso è mancato sempre quel pezzettino e quella cattiveria in più che magari ci poteva far arrivare tra le prime cinque”.

“A livello tattico, ma soprattutto a livello mentale e di gruppo, è scattato qualcosa che ci ha portato a vincere queste due partite. Prossimo rigore lo tiro io? Ho difficoltà a livello di pressione sui rigori, ma chissà”.

“Abbiamo una consapevolezza diversa, andremo a Torino sapendo che non è finita anche se siamo in svantaggio. Nel calcio tutto è possibile, come è successo in campionato dove abbiamo rimontato anche se poi abbiamo perso. Potrebbe succedere di tutto, magari passiamo il turno”.

“Nazionale? Ci penso e ovviamente è il sogno di tutte le bambine e le donne che giocano a calcio”.

