Lecce, Liverani: "Pandev è un top player, lo conosco dai tempi della Lazio"

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani, alla vigilia dello scontro salvezza della sua squadra in casa del Genoa, ha parlato di Goran Pandev. L'attaccante di Nicola è stato compagno di squadra nella Lazio dello stesso Liverani, che in conferenza si è così espresso: "Lo conosco da quando aveva 19 anni, è arrivato alla Lazio come giovane di belle speranze e poi con gli anni è diventato un campione, basti pensare al suo apporto fondamentale nell'Inter del Triplete. Goran ha un valore assoluto nonostante la sua età avanzata e per questo tipo di campionato è un top player. Domani dovremo cercare di limitarlo sapendo che non sarà facile".

