Ledesma: "La Lazio può vincere lo Scudetto. La partita che ricordo con piacere..."

L'ex Lazio Ledesma ha parlato ai microfoni di TMW del momento magico dei biancocelesti: "E' un momento fantastico. Si merita davvero la posizione che occupa, sta esprimendo un calcio di altissimo livello e tutti sono consapevoli della loro forza. Immobile sta diventando un trascinatore, è un giocatore con tanta fame di goal e vittorie. Questa determinazione gli permette di trascinare la squadra sempre più in alto. La Lazio potrebbe vincere lo scudetto se i titolari riusciranno a mantenere questi ritmi per tutta la stagione, è una seria concorrente della Juventus. Leiva? Riesce a portare grande equilibrio riuscendo anche a far ripartire la squadra con tanta semplicità. Non è appariscente come gli altri davanti, ma il suo contributo alla causa è grandissimo”.

RICORDI - "Ricordo con piacere la partita in casa contro il Real Madrid. Quando ho sentito la musica della Champions ho pensato a tutti i sacrifici dei miei genitori”.

