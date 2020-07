Leiva, 3 anni fa l'approdo alla Lazio: "Spero di tornare presto" - VIDEO

È una pedina fondamentale per Inzaghi e la sua assenza si sta facendo decisamente sentire. Lucas Leiva, dal suo approdo in biancoceleste esattamente 3 anni fa, ha preso le redini del centrocampo diventando un punto di riferimento della squadra. Tramite i propri canali social, il brasiliano ha voluto festeggiare il traguardo raggiunto, lanciando anche un messaggio di speranza ai tifosi: "Spero di tornare presto per aiutare la squadra".

Three years ago I became Laziale 🦅

I hope I come back soon to help the team. https://t.co/JOa4TRAWzT