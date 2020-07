Lazio, Leiva e il rebus operazione: rischio stop 3 mesi. E sul mercato...

Il vero Lucas Leiva non s'è mai visto dopo il lockdown. Una parabola decrescente quella del brasiliano, proprio come quella della sua Lazio che dopo la ripresa del campionato non è più tornata ad essere la stessa. Il regista biancoceleste non si sta allenando da una settimana, sta riflettendo sul suo futuro perché il problema che si trascina al ginocchio (nonostante l'operazione del 4 aprile) necessita di un nuovo intervento. Come riporta la rassegna di Radiosei non è chiaro nè quando nè da chi sarà effettuata l'operazione; quel che è certo è che i problemi al ginocchio stanno tormentando Leiva. Che adesso starebbe valutando il da farsi con gli esperti: ha chiesto un parere al professor Mariani (Villa Stuart), anche se la decisione va presa con la Lazio (storicamente legata alla Paideia).

Quando si tratta di interventi al menisco esterno ci sono diverse valutazioni, non tutti gli esperti sono della stessa opinione. C'è chi ritiene sufficiente due mesi di stop (come nel caso della Lazio), chi ne considera necessari almeno 3. Fatto sta che Leiva, operandosi ad agosto, salterebbe l'intera preparazione pre-campionato, ed è per questo che la Lazio dovrà intervenire sul mercato. Parolo a gennaio farà 36 anni, Cataldi non può reggere da solo il reparto. Serve un playmaker: la caccia è aperta.