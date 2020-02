Liverpool, Klopp: "Non capisco come la Juventus non abbia 10 punti su Lazio e Inter"

Vigilia di Lazio - Inter, punti pesanti per l'alta classifica in palio all'Olimpico. Dopo tanti anni di dominio Juventus, quest'anno la lotta è sicuramente più avvincente. Al The Guardian ha detto la sua il tencico del Liverpool Jurgen Klopp: "Prima che iniziasse la stagione la mia favorita per vincere la Champions era la Juventus, ma ovviamente non guardo abbastanza il calcio italiano perché non riesco a capire come non sia in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio. Ha la rosa migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, con giocatori di qualità, è pazzesca".

