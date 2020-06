Lopez: "La Lazio si sta giocando tanto. Mi terrei stretto Cataldi. Tare? Completa fiducia in lui"

L'ex centrocampista biancoceleste Antonio Lopez è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "Ai nastri di partenza tutti sulla stessa barca. Siamo curiosi di sapere che impatto ci sarà, anche senza il pubblico allo stadio. Ritiro pre-Atalanta? Sono d’accordo, in questo momento la cosa importante è l’aspetto psicologico. Va bene stare insieme, l’allenatore farà un gran lavoro. Dopo quattro mesi devi prepararti bene, sotto l’aspetto del gioco ci siamo. Devi proprio staccare la spina per ripartire mentalmente dal giorno in cui ci siamo fermati. La Lazio si sta giocando davvero tanto".

MOTIVAZIONI - "È una questione di concentrazione. La Lazio, che ha centrato l’obiettivo che Lotito voleva e quindi la Champions, adesso che si trova lì ad un punto, se la vuole giocare bene. Immobile è il simbolo laziale. La squadra ha una gran voglia di ripartire. Loro hanno le motivazioni e una voglia matta di entrare in campo e giocare, questo è un elemento importante. Dipende dallo staff, come vuole preparare. Credo che però siano persone preparate, non è come una volta. Ci sono tante possibilità di capire come il giocatore arriva all’appuntamento. Leiva è un giocatore eccezionale, ha avuto dei momenti difficili per problemi fisici, ma se sta bene a centrocampo domina. È determinante".

TOUR DE FORCE - "In questo tour de force devi avere tutti a disposizione, sperando stiano tutti bene. Pensiamo anche che è un periodo che nella storia non è mai successo. Inzaghi ha possibilità anche nei cambi, è una cosa importante avere tutta la rosa. Cataldi? Nei calci piazzati ha dimostrato che tecnicamente è eccezionale. Me lo terrei ben stretto, ha avuto un’ottima maturazione anche sotto l’aspetto mentale. Leiva va benissimo, però per il futuro vedo bene Cataldi, non me lo farei scappare. Escalante? Ho tanta fiducia in Tare, quello che fa è oro colato".

Calciomercato Lazio, il 'nuovo Milinkovic': i nomi scelti da Tare

Lione, Aulas furioso: "800 milioni di danni, presenteremo un ricorso contro la Francia"

TORNA ALLA HOMEPAGE