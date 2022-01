Lotito convocato in Procura dopo la denuncia di un fondo svizzero: i dettagli

Il presidente della Lazio Claudio Lotito sarebbe stato convocato in Procura per la cessione della Salernitana a Iervolino. Lo riporta Calcio e Finanza, che riprende a sua volta StorieSport. Tutto nasce dalla denuncia dell'avvocato Francesco Paulicelli, depositata due settimane fa alla Procura di Salerno per conto della società Private Value Asset Management, fiduciaria del fondo Global Pacific Capital Management. Questo sostiene di aver inviato due proposte d'acquisto ai trustee che, tuttavia, non le avrebbero prese in considerazione, accettando poi quella di Iervolino, più bassa.

LOTITO COINVOLTO - Lotito è stato convocato dal procuratore capo della Procura della Repubblic Borrelli, come persona informata sui fatti e possibile soggetto offeso. Si legge: "Il giorno prima della cessione lo stesso Lotito aveva inviato una diffida, firmata dall'avvocato Gentile per conto dell'Omnia Service. Diffida che non ha avuto effetti, la cessione delle quote si è perfezionata. La Salernitana è di Iervolino, la FIGC ne ha verificato i passaggi e dato il via libera".

TORNA ALLA HOMEPAGE