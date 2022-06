Lulic, Parolo e Stendardo, i 3 ex Lazio sono inseparabili: l'ultimo scatto social

Fonte: Fabrizio Parascani - Lalaziosiamonoi.it

Senad Lulic, insieme al suo ex compagno Parolo e al collega Stendardo, si sono ritrovati a Firenze per frequentare il corso per allenatori di Coverciano. I tre ex calciatori hanno "utilizzato" quest'occasione per parlare di Lazio e ricordare i tempi passati e le vittorie conseguite con la prima squadra della Capitale. I primi due anni sono stati pilastri con Pioli prima e Inzaghi poi, il terzo era uno dei centrali difensivi della Lazio di Delio Rossi. Quest'ultimo ha condiviso su Instagram la foto che li ritrae insieme per le vie di Firenze, impegnati in una corsa per tenersi in forma e in allenamento. Il loro scatto verrà vista con piacere ed emozione dai tifosi biancocelesti, che conservano ben impressi nella mente alcuni ricordi che coinvolgono i tre ex Lazio.

