Malagò: "Tifo Roma ma non sono ipocrita. La ripresa? Serve un'alternativa"

Continua a tener banco la questione legata alla ripresa del campionato di Serie A. Per discutere di questo e di tanto altro, il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "L'idea dei playoff? Sono due mesi che lo dico. Se non si riprende, serve un'alternativa. Dei 15 sport di squadra in Italia, è rimasto attivo solo il calcio, gli altri 14 si sono tutti fermati senza assegnare scudetto e retrocessioni. Il calcio è un altro discorso. E adesso, anche se ci sono tutte le condizioni per ricominciare, c’è sempre qualche piccola possibilità che ci possa essere qualche ostacolo. Io ho chiesto di fare un piano B, poi sta alla FIGC decidere quale. In Germania hanno messo in sicurezza tutto il sistema, facendo subito l’accordo con le televisioni, qui in Italia non c’è niente”.

SULLA FEDE GIALLOROSSA: "Il più grande errore è nascondere la passione per una squadra, non accetto che qualcuno faccia finta di non tifare niente. Uno deve essere serio. Io sono della Roma, ma sono più uno sportivo che un tifoso. La finale del 26 maggio? Da tifoso mi è dispiaciuto, non c’è dubbio. Ma è la vita, capita, non sono ipocrita. Sarei potuto benissimo non rimanere lì: da protocollo ci sarebbe dovuto essere il Presidente della Repubblica, della Federazione e della Lega. La mia era una presenza istituzionale”.