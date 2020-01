Maradona carica il Napoli: "Gioca con l'anima"

Il Napoli in forte crisi, la voce è arrivata anche in Argentina. Diego Armando Maradona non dimentica il suo ex club. Su Instagram, l’ex Pibe de Oro, ha caricato la squadra in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio: “Cammina con i tuoi piedi, gioca con l’anima”. Poche parole, sicuramente significative. Per i ragazzi di Gattuso c’è solo la cappa nazionale, ultima vera possibilità per salvare una stagione fin qui disastrosa. Se la dovranno però vedere contro una Lazio fortissima e motivata.

