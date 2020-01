Lazio caterpillar, guadagnati 8 punti sull'Inter nelle ultime sei giornate

Una Lazio stellare sta facendo innamorare sempre di più i propri tifosi e gli addetti ai lavori. La squadra di Inzaghi è arrivata all'undicesima vittoria consecutiva in campionato che l'ha portata a quota 45 in classifica. Numeri impressionanti per le aquile che non sembrano aver alcuna intenzione di fermarsi. Capitolini che sono a meno sei dalla Juventus e a meno due dall'Inter, ma devono recuperare il match contro il Verona. Potenzialmente Lulic e compagni possono già essere sopra ai meneghini, ma dalle parti di Formello dicono di non guardare alla classifica e di pensare partita dopo partita. Un dato che deve far riflettere è il confronto tra la squadra di Inzaghi e quella di Conte. Se paragoniamo le ultime sei giornate giocate in contemporanea (escludendo la 17esima che la Lazio deve recuperare, ndr), i biancocelesti hanno guadagnato ben 8 punti sui meneghini. Una statistica impressionante che fa capire a che ritmo stia andando la prima squadra della Capitale. Il cammino è ancora lungo, ma Immobile&co. sembrano avere una fame mai vista prima.

ROMA, SPINAZZOLA PARLA DEL DERBY

LAZIO, GASCOIGNE PARLA DI COME HA SCONFITTO LA DIPENDENZA DALL'ALCOL

TORNA ALLA HOMEPAGE