Lazio, Gascoigne: “Ecco come ho sconfitto la dipendenza dall’alcol…”

Paul Gascoigne, storico ex Lazio, è tornato a parlare della sua dipendenza dall’alcol. In un’intervista concessa al Daily Mirror, l’ex centrocampista ha spiegato i dettagli di un’operazione allo stomaco, dal costo di circa 20 mila sterline, subita nel 2018: “Ti introducono una serie di granuli o di pillole nello stomaco che ti fanno stare male se bevi troppo. Puoi bere una birra o un bicchiere di vino, non di più. Ora posso camminare lungo il corridoio di bevande alcoliche in un supermercato senza essere tentato di prenderle. Posso controllarmi”.

