Napoli-Lazio, San Paolo gremito: quasi sold-out Curva B e Posillipo

Dopo i cinque gol rifilati alla Sampdoria nell’ultima gara di campionato, la Lazio dovrà vedersela con il Napoli nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. A fare da teatro alla sfida tra l’armata di Inzaghi e quella di Gattuso, un San Paolo gremito. Come riporta tuttonapoli.net, infatti, è partita forte la vendita dei tagliandi per la gara in programma martedì alle 20.45. La Curva B e la Tribuna Posillipo risultano già in esaurimento, pieni anche i Distinti. Inoltre, da domani saranno disponibili all’acquisto altri biglietti dopo la scadenza della prelazione per gli abbonati, fissata per questa sera alle 23.59.

Napoli, ritiro sospeso: Gattuso manda tutti a casa fino a domani

Zaniolo, la differenza tra un professionista e un tifoso. E chi oggi s'erge a moralista...

TORNA ALLA HOMEPAGE