Napoli, ritiro sospeso: Gattuso manda tutti a casa fino a domani

A sorpresa, il ritiro del Napoli è già finito. Sarebbe dovuto durare almeno fino alla partita con la Lazio di martedì ma, di comune accordo, Gattuso e la squadra hanno optato per fare un passo indietro. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina di ieri sera (la quarta in cinque giornate, ndr), infatti, gli azzurri avevano chiesto al proprio allenatore di andare diretti dal San Paolo a Castel Volturno. Lì, in un hotel adiacente al centro sportivo, il Napoli ha pernottato per poi presentarsi al campo questa mattina. Come riportato da gazzetta.it, prima dell'allenamento la squadra e Gattuso si sarebbero confrontati analizzando i perché di questo brutto momento. Un dialogo considerato costruttivo e che ha portato alla decisione di sospendere il ritiro al termine della seduta odierna, per poi riprenderlo domani - in vista della Lazio - a seguito della seduta di rifinitura. Questo pomeriggio, intanto, il Napoli ha svolto del semplice lavoro in palestra. Solo terapie e lavoro differenziato per gli acciaccati Mertens, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam.