Milan - Lazio, Immobile fallisce dal dischetto: interrotta una lunga serie di gol su rigore

Non è stato certo l'errore dal dischetto a destabilizzare Ciro Immobile, capace di rifarsi nella ripresa con uno splendido sinistro al volo per il momentaneo 2-2. Il risultato alla fine ha premiato il Milan, ma la prestazione della Lazio e del suo bomber sono state tutt'altro che deludenti. Se l'attaccante partenopeo ha incrementato il suo bottino stagionale salendo a 10 gol nelle ultime 10 partite tra campionato e Champions però, ha anche interrotto la sua lunga serie di reti da calcio di rigore. Prima che Donnarumma neutralizzasse con un grande riflesso quello di ieri, Immobile era arrivato a 10 realizzazioni consecutive (Inter, Fiorentina, Juventus, Verona (2), Torino, Zenit, Udinese, Dortmund, Bruges). L'ultimo errore risaliva al 21 gennaio 2020 in Coppa Italia contro il Napoli, arrivato a poco più di un mese di distanza da quello contro la Juventus in campionato all'Olimpico. Il suo bottino resta comunque invidiabile, con 54 rigori segnati in totale a dispetto dei 10 falliti.

