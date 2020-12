Milan - Lazio, Inzaghi: "Risultato bugiardo, nostro il predominio del campo. E sui cambi..."

Beffa nel finale per la Lazio che chiude il 2020 con la sconfitta contro il Milan a San Siro. Simone Inzaghi, a qualche minuto dal triplice fischio di Di Bello, ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Il risultato è bugiardo. Siamo dispiaciuti, siamo venuti qui con dei problemi di formazione ma abbiamo tenuto il campo nel migliore dei modi. Il calcio è questo, deve servirci da lezione. Abbiamo concesso gol da palla inattiva, ma qui a San Siro abbiamo avuto il predominio. Il risultato non rispecchia l'andamento della sfida".

OCCASIONI - "Abbiamo avuto tante situazioni per andare in vantaggio. Dopo il 2-2 avevamo in mano la partita, dovevamo prestare attenzione. Giocavamo con il Milan che, non a caso, non perde da tanto tempo. Abbiamo perso purtroppo, i ragazzi devono prendere tanto da questa partita. Il risultato no. Errori? Sul primo gol Rebic è saltato libero sul secondo palo, sul gol di Theo Hernandez il sesto marcatore nostro, Luis Alberto, gli ha concesso due metri che sono risultati fatali. Dispiace per i ragazzi perché non era il risultato che meritavamo".

PROBLEMI - "Il problema vero è che bisogna fare più attenzione, abbiamo concesso il rigore e due palle ianttive. Dobbiamo lavorare meglio, ma di squadra. Non credo sia un problema di difensori. I gol presi e l'approccio dei primi 15' è rivedibile. Venire a Milano con questa personalità è di buon auspicio. Sono convinto che faremo i punti che ci mancano e recupereremo giocatori per noi importanti. Stanchezza? Siamo alla decima partita in venti giorni, oobiettivamente non è semplice. Sembravamo averne più noi nel finale però abbiamo preso quel gol Immobile e Milinkovic non ne avevano più. Gli ho chiesto un sacrificio. Caicedo? Era uscito dalla sfida un po' affaticato, mi aveva rassicurato ma nell'allenamento di ieri Muriqi aveva fatto bene, pensavo fosse la sua partita".

Il tecnico biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio: "C’è dispiacere, non meritavamo di perdere ma abbiamo concesso due gol da palla inattiva a una squadra come il Milan. Da prendere c’è la prestazione, abbiamo tenuto il campo, per lunghi tratti abbiamo condotto la partita ma abbiamo commesso errori che a questi livelli non puoi concederti. Al di là dei cambi, che sono andati bene, la partita è stata preparata e fatta nel migliore dei modi, purtroppo nel calcio contano i risultati. Sono sicuro che giocando così e evitando determinati errori di partire ne perderemo poche. Il 2020 sarà ricordato per il ritorno in Champions e per una cavalcata stupenda pre Covid. Poi il calcio è cambiato con la pandemia, ora è una corsa alla sopravvivenza, si gioca ogni tre gironi, i giocatori sono sempre al limite e questo è il rischio che si paga con questo calendario che è difficilissimo per tutti. Ai ragazzi ho detto che è un peccato ma questo è il calcio, non si possono commettere errori perché contro squadre come il Milan poi non vinci le partite”.