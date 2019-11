Milan - Lazio, Maldini: "Oggi partita importante. Immobile? Ha una forza..."

Milan - Lazio è sul punto di iniziare. Ai microfoni di Sky è intervenuto Maldini per parlare del match : "Dobbiamo giocare partita per partita per uscire da una posizione di classifica delicata. Non è una partita decisiva ma importante, perchè le altre corrono. Non possiamo perdere il passo con queste squadre. Ciro Immobile? Lui scatta per 95 minuti, è la sua forza. Ha una capacità fisica incredibile, lo trovi sempre in profondità".

