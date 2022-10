Milan, Pioli euforico per il rinnovo: "Ciò che desideravo"

TUTTOmercatoWEB.com

Bella soddisfazione per l'allenatore del Milan Stefano Pioli che ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri fino al 2025. Una grande gioia per l'ex allenatore di Lazio e Fiorentina che ha così commentato ai canali ufficiali del club: "Firmare il rinnovo col Milan è sempre molto emozionante, è ciò che volevo e desideravo, ringrazio la proprietà per questa opportunità e l'area tecnica anche per la tempistica nella quale è stato fatto questo contratto. Sono molto felice, se possibile questa firma mi dà ancora più carica per portare avanti ciò che stiamo facendo".