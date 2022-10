UFFICIALE - Pioli rinnova con il Milan: il comunicato della società

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Lo Scudetto della passata stagione è stato l'apice del progetto rossonero e della carriera di Stefano Pioli, ex allenatore della Lazio, oggi Campione d'Italia al Milan. Il tecnico gode della fiducia della società, nonostante una partenza di stagione non da protagonista come tutti si auguravano, e per questo le parti hanno deciso di accordarsi per il rinnovo del suo contratto fino al 2025, ufficializzato in questi minuti. Di seguito il comunicato ufficiale.

"AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2025. Dopo aver intrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria del Campionato 2021/2022, il Milan e Stefano continueranno insieme un progetto ambizioso che rispecchia i valori e la Storia del Club".