MIXED ZONE - Lazio - Verona, Dia: "All'Olimpico mi sento bene! Intesa? È facile..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo il gol e la vittoria contro l'Hellas Verona, Boulaye Dia è intervenuto anche in zona mista. Di seguito, le parole dell'attaccante: "Segnare in casa è sempre un'emozione importante per me. L'altra volta non era arrivata la vittoria, oggi sì. E questa è la cosa fondamentale per me: fare gol quando la tua squadra vince. Intesa? Averla è facile, ci sono giocatori molto forti, che sanno giocare con grande qualità. Per me ovviamente è più semplice agire tra le linee e trovare le giuste combinazioni. Olimpico? Mi sento bene quando mi avvicino al campo e sento il rumore dei tifosi. Qui mi trovo veramente bene".

"Obiettivo della squadra? Più in alto possibile, siamo una squadra forte. Pensiamo di poter vincere tante partite. Se pensavo di avere un impatto così positivo? Non è semplice, sono un giocatore nuovo. Ma i compagni mi hanno aiutato ad adattarmi, tutti in allenamento mi danno dei consigli. C'è la fiducia da parte di tutti, quand'è così tutto è sicuramente più semplice. Sei pronto a fare la punta centrale? Sì, certo, decide il mister. Io sono un attaccante, posso fare entrambe le cose: giocare sotto punta e anche punta centrale. Ho la qualità per fare questo. Trasferta? Più difficoltà fuori casa, certo. Riprenderemo domani gli allenamenti per farci trovare pronti".

