Moggi: "Se fossi ancora alla Juve, non avrei paura di riprendere il campionato"

Durante una puntata andata in onda sul canale Youtube di Juventus Divanum, Luciano Moggi, ex dirigente bianconero, ha detto la sua sul confronto Lazio-Juventus che sta andando in scena in questi giorni, sulla possibile ripresa o meno del campionato: "Se fossi ancora dirigente della Juve, nessuna paura di continuare il campionato. Se ci fossero chiaramente le possibilità. La Juve può vincere il nono di fila, Lazio avversario più pericoloso prima della sospensione. Ha un centrocampo invidiabile".

