Calciomercato Lazio, per Muriqi c'è anche il Napoli: ballottaggio con Azmoun

Juventus, Tottenham, Manchester United, Leicester, Eintracht Francoforte... e Napoli. Questa è la lista, più o meno accurata, delle pretendenti di Vedat Muriqi. Che aumentano e aumentano, ora si è aggiunto anche il club di De Laurentiis. Ai ferri corti con Milik (in scadenza nel 2021 e prossimo all'addio), e dunque alla ricerca di un valido sostituto sul mercato. I due nomi per rimpiazzarlo sono entrambi legati alla Lazio, in qualche modo: il primo, in pole, è quello di Sardar Azmoun. Vecchio pallino di Tare, da un anno in forza allo Zenit. E poi c'è Vedat Muriqi. Kosovaro del Fenerbahce del quale tanto si è parlato in questi mesi. Piace ai biancocelesti, che però forse hanno perso l'attimo a gennaio (comunque i turchi non lo avrebbero ceduto facilmente) facendo lievitare e non poco la sua valutazione. Che oggi si aggira sui 20 milioni. E che è destinata ad alzarsi, probabilmente, visto che il club di Istanbul ha necessità di risanare il bilancio: Muriqi, in pratica, sarebbe l'unica pedina in grado di rimpolpare le casse della società senza fare altri grandi sacrifici. Arrivato in estate per 3,5 milioni, rappresenterebbe una plusvalenza non di poco conto. Secondo Ahaber, alle tante big interessate all'attaccante si sarebbe dunque aggiunto anche il Napoli. Pronto a sferrare l'assalto nel caso in cui la trattativa con Azmoun dovesse saltare. E la Lazio? Per ora punta Giroud, arriverebbe a zero. Ma di certo segue con attenzione anche l'evolversi della situazione legata al kosovaro. Attenzione, però, alla folta concorrenza.

