Lazio, posizione di attesa sul taglio degli stipendi: prima l'accordo tra Lega e Aic

I club di Serie A cominciano ad attrezzarsi per fronteggiare il pesante danno economico derivante dall'emergenza coronavirus, con la Juventus a fare da apripista in quanto a riduzione degli stipendi dei calciatori. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la Lazio prende tempo e resta in attesa di un accordo tra Lega e Associazione Italiana Calciatori, tra cui oggi è previsto un primo incontro. Lotito non vorrebbe togliere un euro ai suoi calciatori, valuterà le misure economiche da adottare seguendo l'intesa Lega-Aic e comunque aspettando che la stagione sia dichiarata conclusa definitivamente, di modo da stimare anche la perdita effettiva per quanto riguarda introiti da botteghino e diritti tv. La società dovrà lavorare duramente per non perdere quanto costruito negli ultimi anni, si vuole procedere a passo sicuro.

