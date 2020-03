Serie A, quattro club non hanno pagato gli stipendi di febbraio

Si sta parlando molto degli stipendi dei calciatori in questi giorni e oggi ci sarà la riunione tra Lega Serie A e Aic. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei Napoli, Sampdoria, Genoa e Torino sono indietro con i pagamenti: i club non hanno ancora versato gli emolumenti di febbraio. I calciatori si sono rivolti all'AIC, lamentando di aver giocato regolarmente in quel periodo e di non aver ricevuto lo stipendio.