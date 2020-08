Morrison: "Non mi paragonate a nessuno, non potete capire quello che ho passato"

Ravel Morrison a più riprese ha dimostrato di avere un carattere particolare. La sua esperienza con la Lazio è stata totalmente anonima, così come la sua carriera, partita con grandi aspettative dopo le giovanili nel Manchester United e via via andata sempre più in discesa. Il centrocampista inglese sui social si è lasciato andare a un lungo sfogo nei confronti di coloro che lo paragonano ad altri talenti del passato che non sono riusciti ad avere continuità: "Non mi paragonate al primo che capita, perché parliamo di livelli diversi. Non esiste un nuovo Ravel Morrison, nessuno è come me soltanto per un po’ di singhiozzo. Io ho avuto problemi seri nella mia vita, ho trovato davanti a me ostacoli da superare che nessuno potrà mai capire. Non potrete mai mettervi nei miei panni, non vedrete mai scene come quelle che hanno visto i miei occhi".

