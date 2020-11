Morte Maradona, un minuto di silenzio sui campi di Serie A, Europa e Champions League

Il mondo dello sport e del calcio è sconvolto dalla morte di Diego Armando Maradona. E mentre i social sono letteralmente inondati di messaggi di cordoglio e saluto, la Uefa ha preso una decisione relativa alle prossime gare di Champions ed Europa League. Prima dell'inizio di tutte le sfide in programma tra oggi e domani si terrà un minuto di silenzio per la scomparsa del "dio del calcio". La medesima scelta è stata presa dalla Figc per quanto riguarda le sfide valide per la nona giornata di Serie A.

