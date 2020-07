MOVIOLA - Lazio - Brescia, Massimi magnanimo: manca almeno un rosso per gli ospiti

Discreta la prima per Luca Massimi. All'esordio con la Lazio il fischietto di Termoli sbaglia, ma non troppo. Un paio di sviste ad inizio di ripresa che però, fortunatamente per lui, non condizionano l'inerzia della gara che i biancocelesti portano a casa con un secco 2-0. Al 5' del secondo tempo la scivolata di Papetti su Immobile è al limite: l'arbitro mostra il giallo ma è un fallo più da arancione. 4 minuti più tardi non ci sono dubbi, il fallo di Tonali è da rosso diretto: gomito alto nel contrasto aereo con Luis Alberto. L'arbitro mostra ancora una volta il giallo, il Var avrebbe dovuto correggere la decisione.

PRIMO TEMPO

14' - Tocco di mano di Spalek sul sombrero di Lazzari. L'arbitro non vede, ma l'azione prosegue col possesso della Lazio e con la conclusione di Ciro Immobile che sfiora il palo.

23' - Ancora duello Spalek - Lazzari. Questa volta sul fronte difensivo della Lazio: l'esterno del Brescia cade in area di rigore ma il corpo a corpo è assolutamente regolare. L'arbitro lascia giustamente proseguire.

42' - Giallo per Lazzari. Ennesimo duello con Spalek: questa volta l'esterno della Lazio si becca l'ammonizione per aver strattonato l'avversario. Fallo netto, ammonizione un po' severa.

45' - Due minuti di recupero concessi dal signor Massimi.

SECONDO TEMPO

50' - Cartellino giallo per Papetti. Il difensore del Brescia atterra Immobile con un intervento nettamente in ritardo e in scivolata. Rischia molto Papetti perché l'attaccante della Lazio era lanciato a rete: intervento al limite.

54' - Ammonito anche Tonali. Ma che brutto fallo! Il centrocampista arriva in ritardo col braccio largo, atterrando Luis Alberto. Questa è fallo da rosso diretto! in 5 minuti graziati due giocatori del Brescia: prima Papetti, ora Tonali.

71' - Tocco di mano di Papetti in area. I giocatori della Lazio chiedono il calcio di rigore ma il signor Massimi fischia per una partenza irregolare (in fuorigioco) di Lukaku. Si riparte col calcio di punizione per il Brescia.

90' - Si giocherà ancora per cinque minuti.