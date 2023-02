Napoli, De Laurentiis sul futuro di Osimhen: "La nostra situazione debitoria..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni del portale tedesco Bild, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è espresso in merito al futuro del suo attaccante Victor Osimhen. Il patron partenopeo, infatti, quest'estate dovrà resistere ai numerosi assalti che arriveranno dai club esteri per assicurarsi il bomber nigeriano. Le condizioni della società, ha spiegato De Laurentiis, permettono al Napoli di trattenere i suoi campioni, senza la necessità di vendere: "Osimhen non è in vendita. I nostri giocatori sono richiesti, ma non devo vendere nessuno. Non abbiamo debiti".