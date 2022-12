Napoli Femminile, Gomes: “Non c’è solo la Lazio”. E sulla sfida…

Domenica 18 dicembre la Lazio Women sarà impegnata col Napoli Femminile in trasferta. Il big match sarà fondamentale sia per le ragazze di Catini sempre più determinate a restare in vetta alla classifica, sia per le partenopee che vogliono invece accorciare la distanza. Al momento il divario è di solo cinque punti. Ai microfoni ufficiali del club, per commentare la sfida con le biancocelesti, è intervenuta Adriana Gomes. Queste le parole: “Questo è un campionato lungo ed equilibrato in cui la corsa promozione non sarà limitata soltanto alla Lazio e a noi. Dobbiamo preparare al meglio la sfida contro la capolista cercando di far valere il fattore campo”.

