Napoli, Gattuso torna sulla gara con la Lazio: "È stata difficile, eravamo in dieci"

In casa Napoli, a qualche giorno dalla vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, il clima è davvero sereno. La squadra, dopo più di tre mesi trascorsi lontano dal campo, si è compattata attorno al proprio allenatore. Gennaro Gattuso ha parlato del momento attuale ai microfoni di Radio Kiss Kiss, menzionando anche le difficoltà avute contro Lazio, Inter e, appunto, nella sfida con i bianconeri: "Sono state gare complicate. Con la Lazio eravamo in dieci, l'Inter ci ha messo in difficoltà e la finale l'abbiamo appena vista. Siamo migliorati e possiamo crescere".

