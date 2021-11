Napoli - Lazio, Mertens: "Sarri? Allenatore fortissimo, tengo tanto a lui"

Serata perfetta per il Napoli che, nel big match della quattordicesima giornata di Serie A, ha rifilato un poker alla Lazio, non andata in gol neanche in un'occasione. Nell'immediato post-partita, Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Dazn, analizzando la performance dei suoi: "Una delle nostre migliori partite, è un momento in cui arrivano gare difficili ma oggi è stata la prova perfetta. Quale rete scelgo? Gol che mi fanno piacere, con l’infortunio di Osimhen oggi era importante esserci. Voglio far bene mercoledì, sabato, sempre. Sarri? Tengo tanto a lui, è un allenatore fortissimo. Oggi non è andata come voleva lui, mi dispiace. Se voglio rimanere qui? L’ho detto sempre, spero di sì. Più di questo non posso dire”.

