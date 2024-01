Napoli, Mazzarri punta la Lazio: in tre si allenano a parte

TUTTOmercatoWEB.com

Pochi giorni al fischio d'inizio di Lazio-Napoli, big match della 22esima di campionato. A Castel Volturno si prepara il big match che offre punti pesanti in zona Champions. Allenamento mattutino per gli azzurri agli ordini di mister Mazzarri che alza la voce. Tante le indisponibiltà per il tecnico toscano costretto a rivoluzionare la squadra.

Questo il report della seduta: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell'Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro atletico con esercizi sulla rapidità. Chiusura con seduta tecnico tattica. Primo giorno di allenamento per Dendoncker. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e campo".