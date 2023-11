Napoli, parla l'agente di Tudor: "Ecco perché l'affare non è andato in porto"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La trattativa tra Igor Tudor e il Napoli non si è concretizzata e alla fine i partenopei hanno optato per ritorno di Walter Mazzarri. I contatti tra le parti però sono stati reali e a svelare come sono andate le cose ci ha pensato il suo agente Anthony Seric, che ha militato nella Lazio nella stagione 2004/2005 ovvero la prima stagione della presidenza Lotito.

Tornando però alla situazione con il Napoli il procuratore di Tudor ha spiegato alla Gazzetta della Sport perché non è stato trovato un accordo. Di fatto il nodo cruciale è stato il modulo. La società voleva proseguire sul 4-3-3 mentre il tecnico ha dimostrato di avere varie alternative e di prediligere gli esterni a tutta fascia. Dunque nessuna delusione, ma semplicemente idee diverse che non si sono conciliate.