Matteo D'Amico: "Papà amava la Lazio. L'ho visto piangere per due cose"

"Papà Ha sempre avuto il sorriso. Lui ha sempre dato coraggio agli altri, è stato un padre che mi ha insegnato con gli esempi, poco con le parole. Ci ha insegnato a vivere la lazialità, di tramandarla e non sbandierarla", parla così Marco D'Amico, figlio dell'ex biancoceleste Vincenzo, ospite all'evento Diario di un sogno. Prosegue così: "Io ho conosciuto il D’Amico laziale e lui l’ha amata davvero, l’ho visto piangere solo per la Lazio e la famiglia. Quando andò al Torino disse al direttore sportivo che voleva tornare alla Lazio e minacciava che se ne sarebbe andato comunque. Voglio ringraziare tutti per questa giornata travolgente, abbiamo pianto abbastanza". Poi l'aneddototo: "Maestrelli prende sempre in giro Oddi dicendo che tutti avrebbero potuto giocare oggi, ma Giancarlo no".