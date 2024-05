Lazio, Europa conquistata ma in quale competizione? Tutti gli incastri possibili

La Lazio si è assicurata di partecipare all'Europa. La vittoria in casa contro l'Empoli ha garantito alla Lazio di disputare almeno la Conference League. L'Europa League, invece, potrebbe diventare matematica grazie alla Fiorentina che ha due gare e nove punti in meno dei biancocelesti. Facendo dodici o dieci punti i viola in teoria potrebbero superare le aquile (che però dovrebbero fare massimo tra uno e tre punti). Ricordiamo che l'Italia è arrivata tra le prime due del ranking annuale della Uefa e quindi ha diritto a una squadra in più in Champions League dove hanno già un posto Inter, Milan, Bologna e Juventus, mentre il quinto se lo contendono Atalanta, Roma e Lazio.

Lazio resta in corsa anche per la Champions League per una questione di matematica. L'Atalanta ha quattro punti in più e una gara in meno, ma ha anche lo scontro diretto a favore. Matematicamente la Lazio è ancora in corsa, ma deve sperare di fare sei punti e che i bergamaschi ne facciano al massimo uno con la Roma che ne deve fare al massimo 4. Attenzione, però, perché c'è anche un'altra ipotesi. Qualora la squadra di Gasperini dovesse vincere l'Europa League e arrivare quinta, in Champions andrebbe la sesta qualificata dal campionato. Questo perché la Dea andrebbe in Champions League da vincitrice dell'Europa League e alle 4 garantite dalla classifica si aggiungerebbe la sesta come slot sbloccato dal ranking. Attenzione anche alla beffa perché se i bergamaschi dovesse alzare il trofeo a Dublino, ma superare Bologna e/o Juventus chiudendo tra le prime quattro non ci sarebbe nessuna scalata della sesta. In quest'ottica per Lazio e Roma è comunque determinante arrivare al sesto posto e poi sperare in una serie di incastri positivi.

Ecco uno specchietto riassuntivo:

CHAMPIONS LEAGUE : 5 squadre o 6 se l'Atalanta vince EL e arriva quinta, in quel caso anche la sesta in CL (Inter, Milan, Bologna e Juventus già qualificate, Atalanta, Roma e Lazio si contendono l'ultimo posto).

EUROPA LEAGUE: 2 o 3 squadre, sesta e settima perché le finaliste di Coppa Italia sono entrambe qualificate per l'Europa e di conseguenza si aggiunge un posto dalla classifica. Se anche la sesta in Champions, va in EL solo la settima. Se la Fiorentina vince la UECL e arriva dal nono posto in poi si aggiunge un altro slot (Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina si contendono i due/tre posti)

CONFERENCE LEAGUE: 1 o nessuna squadra. Va nella coppa l'ottava (attualmente il Napoli), ma se la Fiorentina vince la competizione e arriva ottava passa in EL da campione dell'UECL e di conseguenza nessuna squadra italiana giocherà la coppa. (Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Torino, Genoa e Monza sono ancora in corsa)