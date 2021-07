Nazionale, Insigne e lo scappellotto a Donarumma... con l'aiuto di Immobile - VIDEO

Nonostante sia il giorno di una partita importante come quella contro la Spagna, valida per la semifinale di Euro2020, in casa Italia il clima sembra essere piuttosto disteso. Lo confermano i video degli scherzi tra compagni di squadra, una sorta di costante dall'inizio del torneo. L'ultimo siparietto in ordine di tempo ha per protagonista Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale, nelle immagini condivise sul profilo Instagram di TMW, riceve gli "scappellotti" degli altri calciatori. Anche Lorenzo Insigne partecipa, ma con l'aiuto di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio prende in braccio il bomber del Napoli, facendo in modo che anche lui arrivi alla testa del "gigante" Donnarumma.

Calciomercato Lazio, c'è l'intesa per Felipe Anderson: entro sabato la chiusura

Lazio, inaugurata la nuova sede dello sponsor tecnico Marcon - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE