Nazionale, Tacchinardi su Immobile: “È forte ma non viene esaltato da Mancini”

La Nazionale italiana è in questi giorni impegnata per le qualificazioni al mondiale del 2022 in Quatar. Le due sfide disputate, contro la Bulgaria e la Svizzera, non hanno esaltato al massimo la squadra di Mancini ridimensionando le aspettative che si erano create dopo la vittoria dell’Europeo. Un momento di stallo quello che stanno attraversando gli azzurri ma la speranza è l’ultima a morire. Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di TMW ha dichiarato: “Mi è piaciuta comunque, è migliorata anche la condizione fisica. La difficoltà è quella di non essere riuscita a fare gol contro una squadra organizzata. La Nazionale ha fatto sempre il suo gioco, ha avuto le sue occasioni, come quella pesante di Berardi. Ora si complica la situazione ma non credo ci siano problemi”. E su Ciro: “Immobile è forte, ma per il gioco di Mancini non viene esaltato”.

