Serbia, Milinkovic: “Sono contento per l’assist, dobbiamo continuare così”

Continuano gli impegni delle nazionali per la qualificazione al mondiale del 2022. La Serbia di Sergej Milinkovic Savic è prima nel suo girone. La partita contro il Lussemburgo è stata soddisfacente soprattutto per il centrocampista biancoceleste che ha realizzato l’assist per il gol del vantaggio nel primo tempo. Il serbo è diventato un punto di riferimento non solo per la Lazio ma anche per la propria selezione che ormai non può fare a meno di lui. In merito, ha rilasciato delle dichiarazioni a una testata locale: “Sono contento che abbiamo continuato da dove eravamo rimasti a marzo. Abbiamo fatto una bella impressione. Sono contento che Mitar abbia segnato un gol e mi abbia permesso di registrare un assist. Sono felice che abbiamo vinto”.

SUL GOL SUBITO – “Sfortunatamente, ci succede quasi ogni volta. Probabilmente è una mancanza di concentrazione. Dobbiamo migliorare anche questo aspetto, non dobbiamo rischiare ogni volta. Per fortuna abbiamo subito scosso per la terza volta la rete avversaria e poi abbiamo chiuso la partita nel modo desiderato”

SULLA SFIDA CON L’IRLANDA – Domani la Serbia scenderà in campo contro l’Irlanda a Dublino per cercare di ottenere una vittoria e confermarsi al primo posto del girone, assicurandosi la qualificazione al mondiale. Le sue dichiarazioni in merito: “Gli isolani hanno condotto quasi tutta la partita contro il Portogallo e sappiamo tutti che tipo di giocatori hanno i portoghesi. Non dobbiamo ripetere la mancanza di concentrazione del breve periodo della partita con il Lussemburgo”

SUL RITORNO DEL PUBBLICO – “Volevo il pubblico, ho sentito una buona atmosfera, i cori dagli spalti ci hanno aiutato. Ho già giocato due partite in Italia con gli stadi pieni al 50 per cento. Spero che a ottobre ci sarà più gente”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, domenica libera: Leiva e Reina si rilassano a Capri – FOTO

Milan - Lazio, novità per la vendita dei tagliandi: il comunicato