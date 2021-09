Lazio, domenica libera: Leiva e Reina si rilassano a Capri – FOTO

La sosta per le nazionali ha fermato il campionato e, in attesa che i calciatori partiti ritornino in gruppo, Mister Sarri ha concesso qualche giorno di riposo. Pepe Reina e Lucas Leiva ne hanno approfittato per trascorrere un po’ di tempo insieme nella splendida cornice di Capri. Si trovano in vacanza con le rispettive consorti e con l’occasione festeggiano il compleanno della moglie di Leiva. La giusta dose di relax per poter tornare al lavoro più carichi e con la testa al Milan. Di seguito alcuni scatti pubblicati dai due compagni di squadra nelle loro storie Instagram.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Milan - Lazio, voglia di trasferta: metà dei biglietti per il settore ospiti già venduti

Lazio, ecco la Miss che insegna karate. Lady Basic si presenta: "Innamorata di Roma. E i tifosi..." - FOTO