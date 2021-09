Milan - Lazio, voglia di trasferta: metà dei biglietti per il settore ospiti già venduti

C'è voglia di Lazio e di stadio, i tifosi biancocelesti lo hanno già dimostrato nelle prime due uscite vittoriose della squadra di Sarri e lo faranno di nuovo anche per il primo big match di questo campionato, quello contro il Milan di domenica 12 settembre alle 18. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la vendita dei biglietti per il settore ospiti di San Siro è partita sabato alle 12 e, a fronte di un totale di 2.182 posti disponibili (dimezzati rispetto al solito in ottemperanza alle norme anti-Covid) risultano venduti già più di 1.000 biglietti. Una buona metà del settore biancoceleste è dunque già pieno, tra oggi e domani probabilmente si esauriranno i tagliandi: i tifosi scalpitano per vedere la Lazio di Sarri all'opera nella prima vera prova importante della stagione.