Nazionali, la Francia cade contro la Germania: Guendouzi da spettatore

Sconfitta in amichevole per la Francia che cade contro la Germania. A Lione i tedeschi si impongono per 2-0 grazie alle reti di Wirtz, dopo appena 7 secondi dall'inizio su lancio di Kroos, e di Havertz a inizio ripresa. In palio non c'erano tre punti, ma solo un antipasto di quello che sarà l'Europeo di quest'estate. Zero minuti in campo per Matteo Guendouzi che guarda il match della panchina. Deschamps schiera il centrocampo a tre con Zaire-Emery, Tchouameni e Rabiot. A gara in corso Camavinga e Fofana.