Nicchi: "Ripresa? Non manderemo gli arbitri a rischiare la vita"

La ripresa dei campionati, che continua ad essere al centro dei dibattiti, è un argomento che interessa non solo le squadre, ma anche gli arbitri. A tutela di quest'ultimi è sceso in campo Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Io credo che prima di parlare di sensazioni e prospettive a breve lungo termine bisogna guardare al presente e alla battaglia che stiamo combattendo contro il coronavirus. Gli arbitri sono persone di regole, come sempre rispetteremo le disposizioni governative e della Federazione. Nella drammaticità del momento continuiamo a lavorare sulla ripartenza, ma il quando non dipende da noi. Noi siamo pronti a riaccendere il motore, ma certo non possiamo mandare arbitri allo sbaraglio a rischiare la vita. Servono garanzie per tutti, anche per noi. I motori al momento sono fermi, poi ognuno a casa fa quello che si sente di fare. Noi però siamo pronti, nonostante il momento di grande difficoltà. Vogliamo essere protagonisti della ricostruzione".

