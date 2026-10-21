Oddi: "In questo momento la Lazio gioca meglio di tutte"

21.10.2026 11:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Oddi: "In questo momento la Lazio gioca meglio di tutte"
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La Lazio è reduce da una vittoria pesantissima a Torino contro la Juventus e sta anche vivendo la miglior partenza in campionato della sua storia, con 19 punti in 7 partite. Giancarlo Oddi ne ha parlato ai microfoni di Radiosei: 

"Vittoria netta a Torino, voluta, fatta bene. Li abbiamo annichiliti, spero la Lazio regga questo ritmo per fare belle cose. Se continua così possiamo lottare per posti importanti.

Gattuso sta facendo bene e la squadra lo segue, ci stanno dando molte soddisfazioni. Vincere a Torino in quel modo non è una casualità, questo gruppo potrebbe togliersi qualche soddisfazione. Tutti hanno voglia di fare bene. Non ci montiamo la testa ma possiamo fare un buon campionato.

In questo momento la Lazio è la squadra è che gioca meglio di tutte. Se non ci montiamo la testa possiamo fare grandi cose. La Lazio lì non c’è per caso, abbiamo visto un bel calcio”.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.