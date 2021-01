Olimpiadi, Spadafora: "La decisione di oggi toglie i dubbi e risolve il problema"

Si aspettava una mossa da parte del governo per permettere all'Italia di partecipare regolarmente a Tokyo 2021 e questa è arrivata: durante il Consiglio dei Ministri è stato firmato il decreto legge che rende indipendente il CONI e che quindi evita alla nazione la sanzione da parte del CIO. Il Ministro Spadafora ha commentato soddisfatto: "Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto contenente le norme che sanciscono l’autonomia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ora l’ultima parola spetta al Parlamento in sede di conversione. Per la lunga e gloriosa storia sportiva e democratica del nostro Paese era improbabile che l’Italia venisse così duramente sanzionata già domani, ma la decisione di oggi fuga ogni dubbio e risolve il problema dell’indipendenza del CONI lasciato aperto dalla riforma del 2019".