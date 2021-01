CONI, il Consiglio dei Ministri ha approvato il "Decreto CIO": l'Italia sarà a Tokyo 2021

Sul filo del rasoio, ma l'Italia è salva: parteciperà regolarmente ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Come riporta l'ANSA, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge riguardante l'autonomia del CONI, argomento che aveva messo in discussione la partecipazione dell'Italia alle prossime Olimpiadi. Il CIO aveva praticamente deciso di togliere la bandiera agli atleti italiani facendoli partecipare da indipendenti, se non si fosse risolta la questione. L'umiliazione in campo internazionale è stata sfiorata, ma ora il pericolo dovrebbe essere passato. La decisione finale spetterà comunque al CIO domani durante il comitato esecutivo che ha all'ordine del giorno la questione, ma il peggio dovrebbe essere ormai passato.