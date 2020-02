PAIDEIA - Lazio, controlli per Denis Vavro, ma lo slovacco non è a rischio - FT

Qualche minuto fa, Denis Vavro è arrivato nella clinica Paideia di Roma per sottoporsi ad alcuni controlli. Le condizioni dello slovacco, che si è regolarmente allenato questa mattina nella seduta di lavoro in quel di Formello, non preoccupano. Dunque, visti anche i problemi fisici di Francesco Acerbi, il difensore sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi per la trasferta di Genova di domenica, quando la Lazio dovrà affrontare i 'Grifoni' nel lunch match della venticinquesima giornata di campionato.

